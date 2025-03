Ukraine: Trump rechnet mit Unterzeichnung von Rohstoff-Abkommen

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass die Ukraine ein Abkommen über Bodenschätze mit seinem Land unterzeichnen wird. "Sie werden das Mineralienabkommen unterzeichnen, aber ich möchte, dass sie Frieden wollen... Das haben sie bisher nicht in dem Maße gezeigt, wie sie es sollten", sagte er am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. Von den Gesprächen mit ukrainischen Regierungsvertretern in Saudi-Arabien erwartet Trump "gute Ergebnisse".

"Ich glaube, dass diese Woche einige sehr große Dinge passieren könnten. Ich hoffe es", so Trump weiter. In den vergangenen Tagen habe es wieder viele Kriegstote gegeben. "Wir müssen das beenden." Die Ukraine fordert Sicherheitsgarantien als Teil des Abkommens.