Ukraine: Empörter Trump: Putin hat mich "wirklich hängenlassen"

US-Präsident Donald Trump hat sich enttäuscht über das Verhalten von Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Krieg geäußert.

Er habe gedacht, der Konflikt in der Ukraine sei der "am einfachsten" lösbare wegen seiner "Beziehung zu Präsident Putin", sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer am Donnerstag in Großbritannien. "Aber er hat mich hängenlassen. Er hat mich wirklich hängenlassen", fügte Trump mit Blick auf Putin an.