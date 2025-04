USA sollen Anerkennung von Krim-Annexion vorgeschlagen haben

Zudem soll die Frontlinie in ihrer jetzigen Form eingefroren werden, berichtet die Washington Post unter Berufung auf mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen.

Die US-Regierung habe der Ukraine die Vorschläge in der vergangenen Woche in Paris präsentiert, heißt es weiter. Eine Stellungnahme der Regierungen in Kiew und Washington liegt zunächst nicht vor.