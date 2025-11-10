Ukrainischer Dreizack: Provoziert Italien Russland mit einem Tattoo?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Tattoo des italienischen Politikers Carlo Calenda hat einen diplomatischen Streit zwischen Italien und Russland ausgelöst. Die russische Botschaft in Rom kritisiert den Vorsitzenden der Oppositionspartei Azione und Ex-Industrieminister Calenda, nachdem dieser auf sozialen Medien ein Video veröffentlicht hatte, in dem er bei der Tätowierung des ukrainischen Wappens (Tryzub) auf seinem Handgelenk zu sehen ist. In einer Mitteilung warf die Botschaft Calenda vor, ein Symbol zu tragen, das mit "Figuren verbunden ist, die mit dem Nazismus und ukrainischem Nationalismus kollaborierten". Calenda habe sich damit "in die Gemeinschaft der Kollaborateure" eingereiht, hieß es.

Calenda weist Vorwürfe zurück Der 54-jährige Calenda wies die Vorwürfe auf der Plattform X (vormals Twitter) zurück. "Ihr werdet besiegt - wie die Sowjetunion besiegt wurde. Freiheit siegt immer über Tyrannei", schrieb der Politiker. Der frühere Minister hatte mehrmals seine Unterstützung für die Ukraine und seine Ablehnung des russischen Angriffskriegs betont. Der "Tryzub" ist das Nationalwappen der Ukraine. Es zeigt stilisiert einen Dreizack und geht historisch auf das Fürstentum Kiew im 10. Jahrhundert zurück. Der Dreizack steht für Macht, Souveränität und die Einheit des Landes. Die genaue ursprüngliche Bedeutung ist nicht eindeutig geklärt; manche Deutungen sehen darin einen Falken oder die Dreieinigkeit.