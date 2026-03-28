Ukraine und Russland melden Opfer nach Drohnenangriffen

In der Ukraine und in Russland gibt es nach gegenseitigen Drohnenangriffen massive Zerstörungen und zivile Opfer. Zwei Männer starben in der südukrainischen Stadt Krywyi Rih im Gebiet Dnipropetrowsk, wie die Militärverwaltung mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden. In einem Industriebetrieb habe es Schäden und Brände gegeben. Im Gebiet Poltawa in der Zentralukraine starb laut Behörden ein Mensch bei einem Drohnenangriff.

In Odessa am Schwarzen Meer meldeten die Behörden nach einem russischen Drohnenangriff einen Toten und elf Verletzte. "Der Feind hat erneut die zivile Infrastruktur der Stadt angegriffen", sagte Odessas Militärverwaltungschef Serhij Lyssak. In einem Stadtteil sei das Dach einer Geburtsklinik getroffen worden. "Glücklicherweise konnten sich das Personal und die Patientinnen rechtzeitig in einen Schutzraum begeben", sagte er. In einem mehrstöckigen Wohnhaus seien zudem zwei Stockwerke teils beschädigt worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij verurteilte die Angriffe. Allein Odessa sei mit mehr als 60 Drohnen attackiert worden. "Das hat keinerlei militärischen Sinn, es handelt sich um reinen Terror gegen das normale zivile Leben", teilte er bei Telegram mit und veröffentlichte Fotos von den Schäden. "Jeder solcher Angriff beweist, dass Russland den Krieg nicht beenden will. Daher ist jede Lockerung des Drucks auf Russland gefährlich", mahnte er.