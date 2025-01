Die Truppen der Ukraine in der russischen Oblast Kursk haben zwei nordkoreanische Soldaten gefangen genommen, veröffentlichten ein Video der Gefangennahme eines der Soldaten. „Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben die ersten nordkoreanischen Soldaten gefangen genommen, die für die Russen in der Region Kursk kämpfen. Damit hat der Sicherheitsdienst der Ukraine, der die entsprechenden Verbrechen untersucht und aktenkundig macht, unwiderlegbare Beweise für die Beteiligung der DVRK am Krieg Russlands gegen unser Land erhalten“, heißt es in der Erklärung der ukrainischen Streitkräfte.

Russischer Militärausweis

Zur Durchführung erster Ermittlungen wurden die Nordkoreaner nach Kiew transportiert. Die Gefangenen sprächen weder Ukrainisch noch Englisch oder Russisch, so dass die Kommunikation mit ihnen durch Dolmetscher in koreanischer Sprache in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Geheimdienst NIS erfolge.