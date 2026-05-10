Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig Bruch der Waffenruhe vor

Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig eine Verletzung der von den USA vermittelten Feuerpause vor. Aus der Ukraine wird von neuen russischen Angriffen berichtet. In den vergangenen 24 Stunden habe es 147 Gefechte an der Front gegeben, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit. Zudem berichteten regionale Behörden von Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung durch russische Drohnen- und Artillerieangriffe.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag laut der Nachrichtenagentur Interfax mit, die Ukraine habe russische Truppen mit Drohnen und Artillerie angegriffen. In den vergangenen 24 Stunden seien 57 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Russland halte die Waffenruhe zwar ein, habe aber auf die ukrainischen Angriffe reagiert. Dabei seien Mehrfachraketenwerfer und Mörser zum Einsatz gekommen.

Ein Toter bei russischen Angriffen

In der südöstlichen Region Saporischschja seien ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden, erklärte Regionalgouverneur Iwan Fedorow. In den Regionen Charkiw, Cherson und Dnipropetrowsk gab es den örtlichen Behörden zufolge insgesamt 16 Verletzte, darunter vier Kinder, sowie Schäden an der Infrastruktur. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht mit 27 Langstreckendrohnen angegriffen. Dies sei eine geringere Zahl als üblich. Die Luftabwehr habe alle Drohnen abgefangen.