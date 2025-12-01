Ukraine: Gespräche über Frieden erreichten "bedeutenden Fortschritt"

Nach den Gesprächen zwischen Unterhändlern der Ukraine und der USA über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs hat sich der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow positiv geäußert. "Wir haben bedeutenden Fortschritt erreicht, einige Fragen bedürfen jedoch weiterer Feinabstimmung", erklärte Umerow am Montag in Online-Netzwerken. Unterdessen empfing Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskij in Paris.

Baldiges Ende der Kämpfe? Gespräche "produktiv und erfolgreich"

Umerow, der den nationalen Sicherheitsrat der Ukraine leitet und bis Juli Verteidigungsminister des Landes war, hatte den ersten Teil der Gespräche am Sonntag als "produktiv und erfolgreich" bezeichnet. In ukrainischen Verhandlungskreisen war zuvor von "nicht einfachen" Verhandlungen die Rede gewesen. Kompliziert seien insbesondere Formulierungen "in Bezug auf Gebiete".