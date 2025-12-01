Nach NATO-Äußerungen zu Präventivschlag: Russland reagiert mit Warnung

Russland kritisiert Äußerungen des ranghöchsten NATO-Militärs über einen möglichen "Präventivschlag" als verantwortungslos und Versuch einer Eskalation. Dies sei "ein extrem unverantwortlicher Schritt, der die Bereitschaft des Bündnisses zu einer weiteren Eskalation zeige", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag. "Wir sehen darin einen bewussten Versuch, die Bemühungen zur Überwindung der Ukraine-Krise zu untergraben."