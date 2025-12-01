Nach NATO-Äußerungen zu Präventivschlag: Russland reagiert mit Warnung
Zusammenfassung
- Russland bezeichnet NATO-Äußerungen zu einem möglichen Präventivschlag als verantwortungslos und eskalierend.
- Das russische Außenministerium sieht darin einen Versuch, die Bemühungen zur Lösung der Ukraine-Krise zu untergraben.
- NATO-Admiral Cavo Dragone hatte erklärt, die Allianz prüfe eine verschärfte Reaktion auf hybride Kriegsführung, einschließlich Präventivschlägen.
Russland kritisiert Äußerungen des ranghöchsten NATO-Militärs über einen möglichen "Präventivschlag" als verantwortungslos und Versuch einer Eskalation. Dies sei "ein extrem unverantwortlicher Schritt, der die Bereitschaft des Bündnisses zu einer weiteren Eskalation zeige", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag. "Wir sehen darin einen bewussten Versuch, die Bemühungen zur Überwindung der Ukraine-Krise zu untergraben."
"Sollten sich Risiken und Konsequenzen bewusst sein"
Diejenigen, die solche Äußerungen machten, sollten sich der Risiken und möglicher Konsequenzen bewusst sein, auch für die Mitglieder des Bündnisses selbst. Admiral Giuseppe Cavo Dragone hatte der Financial Times gesagt, die NATO prüfe eine Verschärfung ihrer Reaktion auf die hybride Kriegsführung Moskaus. In diesem Zusammenhang könne ein "Präventivschlag" als "Verteidigungsmaßnahme" betrachtet werden.
