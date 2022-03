Ukraine-Krieg: Amazon klemmt Russland von Versand und Streaming ab

Als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine stoppt der weltgrĂ¶ĂŸte OnlinehĂ€ndler Amazon den Versand von Produkten an Privatkunden in Russland und Belarus. Der Konzern gab zudem bekannt, Nutzern in Russland bis auf Weiteres den Zugang zu seinem Streaming-Dienst Prime Video zu sperren.

DarĂŒber hinaus will Amazon dort keine Bestellungen mehr fĂŒr "New World" annehmen - das einzige Videospiel, dass das Unternehmen direkt in Russland verkaufe.