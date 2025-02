Ukraine: Friedenstruppe würde bis zu 150.000 Soldaten benötigen

Für ein etwaiges Friedenskontingent in der Ukraine wären nach Darstellung der Regierung in Kiew bis zu 150.000 Soldaten aus dem Ausland notwendig. Der Präsidentschaftsberater Mychajlo Podoljak verwies in der Welt am Sonntag (WamS) laut Vorabmeldung auf die 1.300 Kilometer lange Frontlinie und die Präsenz von mehr als 600.000 russischen Soldaten in den besetzten ukrainischen Gebieten. "Ein Friedenskontingent kann daher nicht klein sein", sagte Podoljak dem Blatt.