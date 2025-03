Eine Milliarde Euro: Ukraine erhält neue Finanzhilfe von der EU

"Mit der heutigen Zahlung in Höhe von einer Milliarde Euro bekräftigen wir unser unerschütterliches Engagement für die Ukraine", teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag mit.

Die EU hat der Ukraine weitere Finanzhilfen in Höhe von einer Milliarde Euro ausgezahlt. Das Geld ist ein Darlehen, das mit Zinserträgen aus der Verwahrung von eingefrorenem Staatsvermögen Russlands in der EU zurückgezahlt wird.

Das Geld werde unter anderem dabei helfen, beschädigte Infrastruktur wieder aufzubauen, die von Russland angegriffen wurde, so von der Leyen kurz vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Die Unterstützung für die Ukraine und eines "umfassenden, gerechten und nachhaltigen Friedens" wird auch in der Gipfelerklärung, deren Entwurf der APA vorliegt, erneut bekräftigt.