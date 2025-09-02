Putin: Russland war nie gegen EU-Beitritt der Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag erklärt, sein Land habe sich nie gegen einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. Zudem wies er Behauptungen zurück, Russland plane einen Angriff auf Europa.

Bei einem Treffen mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico in Peking sagte Putin, westliche Länder und die NATO versuchten, den gesamten postsowjetischen Raum zu vereinnahmen. Russland habe keine anderen Ziele, als seine Interessen zu schützen.