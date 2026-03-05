Ukrainische „Eisenmenschen“, die sich nicht brechen lassen

Er erzählt von Oleksandr aus Cherson. Der junge Ukrainer wusste, dass die Russen die Felder entlang der Gleise vermint hatten. Dennoch fuhr er mit seinen Kollegen durch diese Felder. Weil die Züge seiner „Ukrsalisnyzja“ wieder fahren mussten, um die Zivilisten schnell und einigermaßen zuverlässig aus der blutenden Stadt zu bringen. Und die Soldaten an die Front. „Ich habe gesehen, wie Oleksandr abtransportiert wurde“, erzählt der niederländische Bildreporter Jelle Krings am Rande seiner Ausstellung „Iron People“ am Wiener Hauptbahnhof. Ein Jahr später besuchte Krings den schwer verwundeten Gleisarbeiter. Da organisierte dieser bereits Einsätze seiner Kollegen, vom Büro aus. Es fehlte ihm ein Bein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Uwe Mauch Bildreporter Jelle Krings präsentiert seine Fotos derzeit am Wiener Hauptbahnhof.

Ausstellung am Hauptbahnhof Der Fotograf: Jelle Krings ist ein renommierter niederländischer Fotograf, Autor und Filmemacher. Drei Jahre lang porträtierte er die Gemeinschaft der ukrainischen Eisenbahnarbeiter, die - wie er betont - „eine entscheidende Rolle im Kampf der Ukraine gegen die existenzielle Bedrohung durch die russische Aggression spielen“. Seine Fotos: Die Ausstellung war zuvor in Sofia, Budapest und Kiew zu sehen, Jelle Krings Fotos wurden unter anderem im Guardian, National Geographic, Economist sowie in CNN gezeigt. Ausstellungsraum: Hauptbahnhof Wien, im Untergeschoss zwischen Müller und Turek Store.

„Und ihr Leid geteilt“ Vom ersten Kriegstag an hat Jelle Krings die Menschen, die für die ukrainische Eisenbahn arbeiten, in seinen Fokus genommen. „Ich war damals für den Guardian am Bahnhof in Lviv. Und ich habe beobachtet, wie sie ihre Landsleute in Sicherheit brachten, um dann in leeren Zügen wieder zurückzukommen. Das hat mich sehr beeindruckt.“ Wahrscheinlich war das damals noch nicht sein Plan. Doch am Ende fuhr er mit den Eisenbahnern drei Jahre lang kreuz und quer durch ein täglich von Raketen getroffenes Land. Er war auch bei den Eisenbahnern in den Werkstätten, einige besuchte er zu Hause: „Ich habe mit ihnen gemeinsam gegessen, Wodka getrunken und ihr Leid geteilt.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jelle Krings Krankenschwester Yuliia zwischen verwundeten Soldaten in einer rollenden Intensivstation.

Gemeinsam mit der Krankenschwester Yuliia, Anästhesisten, mit Chirurgen und anderem medizinischem Personal durfte der Fotograf auch in der ersten rollenden Intensivstation mitfahren. In einem zum Krankenwagen umgebauten Zug brachte ein hochprofessionelles medizinisches Team verwundete Soldaten von den Frontstädten in Krankenhäuser in der Mitte der Ukraine. Wieder war Krings beeindruckt: „In den Zügen lagen viele Schwerverletzte, doch Yuliia wirkte nie niedergeschlagen. Im Gegenteil, sie hat mich auch zum Lachen gebracht.“ Lachen als Botschaft an den Aggressor - als Zeichen der Unnachgiebigkeit. Ähnliche menschliche Züge hatte man seinerzeit auch schon in der belagerten bosnischen Hauptstadt Sarajevo beobachtet.