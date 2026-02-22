Medizinischer Notfall vor Grönland: Person auf US-U-Boot evakuiert

Die dänischen Streitkräfte haben die USA bei einem medizinischen Notfall auf einem U-Boot vor Grönland unterstützt. Man habe ein Besatzungsmitglied, das dringend medizinische Hilfe benötigte, aus einem US-U-Boot in grönländischen Gewässern evakuiert, teilte das Joint Arctic Command, das Teil der dänischen Streitkräfte ist, am Samstag mit. Die Hilfe sei sieben Seemeilen vor der grönländischen Hauptstadt Nuuk erfolgt.

Ein Hubschrauber des dänischen Verteidigungsministeriums habe die Person abgeholt. Sie sei dann an die grönländischen Gesundheitsbehörden und die Klinik in Nuuk übergeben worden.