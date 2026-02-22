Medizinischer Notfall vor Grönland: Person auf US-U-Boot evakuiert
Die dänischen Streitkräfte haben die USA bei einem medizinischen Notfall auf einem U-Boot vor Grönland unterstützt. Man habe ein Besatzungsmitglied, das dringend medizinische Hilfe benötigte, aus einem US-U-Boot in grönländischen Gewässern evakuiert, teilte das Joint Arctic Command, das Teil der dänischen Streitkräfte ist, am Samstag mit. Die Hilfe sei sieben Seemeilen vor der grönländischen Hauptstadt Nuuk erfolgt.
Ein Hubschrauber des dänischen Verteidigungsministeriums habe die Person abgeholt. Sie sei dann an die grönländischen Gesundheitsbehörden und die Klinik in Nuuk übergeben worden.
Das Verhältnis zwischen Dänemark und Grönland zu den USA hatte sich um den Jahreswechsel herum deutlich verschlechtert. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, Grönland kaufen zu wollen und europäischen Staaten mit einem Handelskrieg gedroht, sollten sie sich seinen Plänen widersetzen. Trump hatte auch einen Militäreinsatz nicht ausgeschlossen.
Die Regierungen in Kopenhagen und Nuuk hatten einen Verkauf aber abgelehnt. Grönland ist ein autonomer Teil Dänemarks. Vor rund einem Monat entspannte sich die Lage aber etwas, nachdem Trump erklärt hatte, er werde seine Grönland-Ziele auf einem anderen Weg erreichen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte zwischenzeitlich mit dem Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO gedroht.
