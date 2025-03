Während TV-Interviews: Prodi zupfte Journalistin an den Haaren

Bei einem Termin in Brüssel gab es keine Entschuldigung von Prodi

Orefici wehrte sich nicht gegen die Berührung in dem Interview. Später erklärte sie, so etwas habe sie in ihrer gesamten Berufszeit noch nicht erlebt. Prodi rechtfertigte sich bei einem Termin in Brüssel mit den Worten: "Die Zeit klärt viele Dinge. Die Leute verwechseln Zuneigung mit Aggression." Eine Entschuldigung gab es von ihm nicht.