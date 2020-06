Proteste eskalieren: "Bosnischer Frühling vor Tür"

Am Freitag waren die Schulen in Tuzla, im Nordosten von Bosnien, geschlossen. Zu gefährlich sei der Schulweg, auf der Straße könnte es erneut zu Ausschreitungen kommen. Schon am Mittwoch und am Donnerstag hatte es blutige Zusammenstöße zwischen Arbeitern und Polizisten gegeben. 130 Verletzte die vorläufige Bilanz – vor allem Polizisten, die den Volkszorn zu spüren bekamen. Am Freitag versammelten sich in Tuzla schließlich Tausende Menschen, unter ihnen Kriegsveteranen und Fußballfans, vor dem Gebäude der Kantonalregierung. „Diebe, Diebe“, riefen sie. Dutzende stürmten das Haus, plünderten und beschmierten es und setzten Teile davon in Brand.

Mittlerweile toben die Proteste, die am Dienstag in Tuzla begannen , bereits in 33 Städten des Landes, darunter auch in der Hauptstadt. Wie das Gebäude der Regionalregierung in Tuzla, brannte in Sarajewo das Staatspräsidium, berichtete der internationale Bosnien-Beauftragte Valentin Inzko. Er rief die Bevölkerung zur Ruhe auf.

Der Vorsitzende des bosnischen Staatspräsidiums, Zeljko Komsic, beraumte am Abend eine Dringlichkeitssitzung des Gremiums an. Doch er zeigte er sich unsicher, ob die bosnischen Institutionen überhaupt noch funktionieren.