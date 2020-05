Tunesien: Angst vor dem Kopftuchzwang

Arbeitsplätze, kostenlose medizinische Versorgung, Geld für Frauen, die zu Hause bleiben. Das sind nur drei der Wahlversprechen der Islampartei "Ennahdha" ("Die Wiedergeburt"). Wie sie diese Versprechen realisieren will, hat sie nicht verraten. Doch die Tunesier sprachen auf Ennahdha an. "Weil sie Islamisten sind und ich Muslim bin", sagt Taxifahrer Ahmed. So einfach ist das.



Unüberblickbar, fragmentiert und durcheinander war der Wahlkampf in den vergangenen Wochen. Nur wenige behielten den Überblick, welche Partei wofür stand. Da hob sich Ennahdha eindeutig hervor: Sie heftete sich von Anfang an den Islam auf die Fahnen. Das gab vielen Wählern einen Strohhalm, an dem sie sich festhielten.