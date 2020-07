Türkischer Botschafter kritisiert Raab: "Das hat mich beleidigt"

Der türkische Botschafter in Österreich, Ozan Ceyhun, hat sich über die Kritik der Bundesregierung an seinen angeblich christenfeindlichen Aussagen verletzt gezeigt. "Das hat mich beleidigt", sagte er im Gespräch mit der Presse. "In der Türkei würde niemand so mit einem österreichischen Botschafter umgehen."

Ende Mai war ein Video öffentlich geworden, wo Ceyhun bei einer Veranstaltung über das Weihnachtsfest sagt: "Die gehen in egoistischer Manier, ziehen sich in ihre vier Wände zurück und verteilen keine Geschenke, wie wir das tun." Daraufhin ließ Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) das Kultusamt die Veranstaltung prüfen.

Dieses kam in seinem am gestrigen Mittwoch veröffentlichten Bericht zu dem Schluss, dass die Aussagen des Botschafters "gesellschaftspolitisch spaltend" seien, aber nicht gegen das Islamgesetz verstießen. Ceyhun gab sich in dem Interview "traurig": "Ich habe nicht erwartet, dass sich die österreichische Regierung einmischt, wenn ein türkischer Botschafter in Österreich zu türkischen Staatsbürgern spricht."