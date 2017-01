"Unser Ziel ist es, dass Menschen zu ihren Wurzeln zurückkehren. Wir sind muslimische Türken und seit tausend Jahren Bannerträger des Islam. Wir verstehen nicht, warum es für christliche Traditionen einen solche Sensibilität gibt, aber nicht für unsere", heißt es in dem Video, bei dem einem Weihnachtsmann in einem Rollenspiel eine Waffe an den Kopf gehalten wird. Das Video entstand vor dem Anschlag mit 39 Toten auf einen Nachtclub in Istanbul am frühen Neujahrsmorgen, weite Verbreitung findet es aber erst jetzt.

Der Protest fand bereits am 28. Dezember im Nazilli-Bezirk der westlichen Provinz Aydin statt und richtete sich gegen Weihnachten und Neujahr in der Türkei. Nachdem der Weihnachtsmann "verprügelt wurde" tanzten die traditionell gekleideten Männer den ebenso traditionellen "Zeybek" -Tanz. Der Sprecher der Gruppe sagte gegenüber der Hurriyet Daily News, ihr Ziel sei es: "Leute zurück zu ihren Wurzeln zu holen."

Prügeln alleine reicht für den Protest offensichtlich nicht, denn in den sozialen Netzwerken macht ein Foto die Runde, bei dem dem Weihnachtsmann auch eine Waffe an den Kopf gehalten wird.