Anschlagspläne zu Weihnachten: Türkei nimmt 115 Verdächtige fest

In der Türkei haben Sicherheitskräfte 115 mutmaßliche Mitglieder der Extremistengruppe "Islamischer Staat" (IS) festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern geplant zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul am Donnerstag mit.

Hinweise auf Anschläge auf Nicht-Muslime

Die Istanbuler Polizei habe Informationen erhalten, dass IS-Mitglieder insbesondere Anschläge auf Nicht-Muslime in der Türkei geplant ⁠hätten, erklärte die Staatsanwaltschaft auf X.

Die Polizei habe bei Razzien an 124 Orten in Istanbul 115 der 137 gesuchten Verdächtigen festgenommen, hieß es weiter. Dabei seien mehrere Pistolen und Munition beschlagnahmt worden.