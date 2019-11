Türkei beginnt, IS-Kämpfer in Heimatländer zu schicken

Die Türkei hat laut Medienberichten damit begonnen, gefangene ausländische Anhänger der Dschihadistenmiliz " Islamischer Staat" (IS) wieder in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Das berichtete der Staatssender TRT Haber am Montag. Innenminister Süleyman Soylu hatte dies bereits angekündigt.

Wie viele Dschihadisten nun rückgeführt werden, war vorerst nicht bekannt. Solyu sprach davon, dass die Türkei 1.200 IS-Anhänger gefangen halte. Allein während der jüngsten türkischen Angriffe in Nordsyrien seien 287 gefangen genommen worden.