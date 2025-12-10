UNO-Hochkommissar warnt: Menschenrechte weltweit untergraben

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, ist angesichts der Weltlage tief besorgt. Die Menschenrechte würden weltweit untergraben und seien unter Beschuss, sagte er zum Tag der Menschenrechte in Genf. Die Finanzierung seines Büros sei deutlich gesunken.

Er sieht aber Hoffnung: in unzähligen Ländern gingen junge Menschen auf die Straßen und starteten Kampagnen in sozialen Medien, um Korruption und Unterdrückung anzuprangern und Meinungsfreiheit zu fordern.