Empörung in Paris: Heimkind als Strafe kahl geschoren

Der Fall eines acht Jahre alten Heimkindes, das zur Strafe von einer Erzieherin kahl geschoren wurde, sorgt in Frankreich für Empörung: "Die Tat ist monströs", sagte die Kinderschutzbeauftragte Claire Hédon am Mittwoch dem Sender RMC.

Erschreckend sei zudem, dass ein Video von der Szene in einer Whatsapp-Gruppe verbreitet worden sei, in der so gut wie niemand reagiert habe. "Die ganze Kontrollkette hat versagt", betonte Hédon.

Das Video zeigt einen Buben mit nacktem Oberkörper und verschränkten Armen, der von einer Frau den Kopf rasiert bekommt, offensichtlich gegen seinen Willen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen vorsätzlicher Gewalt gegen ein Kind durch eine Aufsichtsperson ein.