Tschechien: Keine Aufnahme der geretteten Migranten

Babis betonte, EU-Mitgliedstaaten müssten freiwillig entscheiden können, ob sie Migranten aufnehmen wollten oder nicht. "Wir haben im Europäischen Rat durchgesetzt, dass das Prinzip der Umverteilung freiwillig sein wird, und daran halten wir uns", sagte er. Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei hatten sich strikt gegen die Umverteilung von Flüchtlingen nach einer Quote gewehrt.

Babis zufolge muss Europa ein Signal senden, dass illegale Einwanderung unzulässig sei. "Es ist keine Lösung, diese Leute zu akzeptieren. Im Gegenteil, es wird das Problem, das wir in Europa haben, nur verschlimmern."

Deutschland sagt Aufnahme zu

Deutschland hat indessen Italien die Aufnahme von 50 Menschen zugesagt. Die Regierungen in Berlin und Rom seien "übereingekommen, dass Deutschland im Blick auf die laufenden Gespräche über eine intensivere bilaterale Zusammenarbeit im Asylbereich, in diesem Fall bereit ist, 50 Menschen aufzunehmen", teilte eine Regierungssprecherin am Sonntag mit.

Nach Angaben von Italiens Regierungschef Giuseppe Conte haben auch Malta und Frankreich bereits zugesagt, jeweils 50 Flüchtlinge aufzunehmen.