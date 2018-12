Trumps letztes Aufgebot

Korb für Trump

Trump hatte für den prestigeträchtigen Job den 36-jährigen Nick Ayers ausgeguckt, der bisher für Vizepräsident Mike Pence schaffte. Das Ayers Trump via Twitter einen Korb gab, wird in Washington als verheerende Geste interpretiert: „Niemand mit Verstand will offenbar mehr auf ein sinkendes Schiff“, sagen Analysten, die den Republikanern nahestehen. Also bleibt es in der Familie?

Als gestern die Namen Jared Kushner und Chris Christie fielen, war für etliche Beobachter die Sache vollends zur Posse geworden. Kushner, Trumps in der Russland-Affäre stark unter Druck geratener Schwiegersohn und Allzweck-Berater bei Themen wie Freihandel mit Mexiko bis Friedensplan für den Nahen Osten, würde "den Verdacht der Sippenwirtschaft im Weißen Haus noch verstärken und einen Sturm der Entrüstung entfachen", sind sich Medienbeobachter einig. Schon heute gilt der New Yorker Immobilien-Unternehmer als dubiose „graue Eminenz“, der gemeinsam mit Gattin Ivanka, Trumps ältester Tochter, eine Art Schatten-Präsidentenpaar spielt. "Jarvanka" war maßgeblich am Scheitern Kellys beteiligt.