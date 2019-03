Trump-Plan: US-Partner sollen mehr für US-Soldaten zahlen

Im Pentagon wie im Außenministerium hat die von Trump vorgegebene Richtung „Schockwellen“ ausgelöst, sagen Insider. Langjährige Verbündete würden so noch weiter verunsichert. Was Experten besonders stört: Trump erwecke mit seiner Tonlage den Eindruck, dass US-Militäreinrichtungen im Ausland vorwiegend zum Nutzen des jeweiligen Landes existierten. „Die Wahrheit ist dagegen“, so der frühere US-NATO-Botschafter Douglas Lute, „wir unterhalten sie, weil sie unseren Interessen dienen.“ So sind in Deutschland etwa das Medizin-Zentrum Landstuhl oder das Luftwaffen-Drehkreuz Ramstein Einrichtungen, die von den USA in geopolitischem Maßstab genutzt werden.