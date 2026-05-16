Trump: Weltweiter Vize-Chef der IS-Miliz getötet

Der weltweite Vize-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu-Bilal al-Minuki, ist laut US-Präsident Donald Trump getötet worden. Dies sei bei einem gemeinsamen Einsatz von US- und nigerianischen Streitkräften geschehen, teilte Trump am Freitag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social mit. Auf seine Anweisung hin hätten die Truppen eine minutiös geplante und sehr komplexe Mission fehlerfrei ausgeführt, um den "aktivsten Terroristen der Welt" auszuschalten.

Al-Minuki habe geglaubt, sich in Afrika verstecken zu können. Er habe jedoch nicht geahnt, dass die USA über Informanten verfügten, die sie über seine Aktivitäten auf dem Laufenden hielten, erklärte Trump weiter. Der US-Präsident dankte der nigerianischen Regierung für die Zusammenarbeit bei dem Einsatz. Trump gab in seinem Beitrag den genauen Ort der Operation nicht bekannt.