Trump verschärft Druck: Venezuela-Ölblockade stürzt Kuba in die Krise

Fast zwei Millionen Barrel venezolanisches Schweröl hatte "Skipper" geladen. An seinem offiziellen Ziel – dem kubanischen Hafen Matanzas – kam es nicht an. Stattdessen kaperte die US-Küstenwache den Tanker (samt Ladung) am 10. Dezember vor der Küste Venezuelas. Am Wochenende folgte die nächste Beschlagnahmung. Ein drittes, ebenfalls mit venezolanischem Öl beladenes Schiff – die "Bella 1" – befindet sich derzeit in „aktiver Verfolgung“, nachdem die Besatzung den US-Streitkräften am Samstagabend den Zugriff verweigert hat.

Maduros Rücktritt gefordert Wenige Tage zuvor hatte US-Präsident Donald Trump zudem eine „Blockade“ sämtlicher sanktionierter Öltanker angekündigt, die Venezuela anlaufen oder verlassen. Sie transportieren rund 70 Prozent des Rohöls des südamerikanischen Landes, das über die weltweit größten nachgewiesenen Öl-Reserven verfügt. Damit erhöhen die USA weiter den Druck auf Machthaber Nicolás Maduro. Mittlerweile fordert Trump den Rücktritt des venezolanischen Präsidenten ganz offen. "Es liegt ganz bei ihm, was er tun will. Ich denke, es wäre klug von ihm, das zu tun", entgegnete Trump auf die Frage eines Journalisten, ob die US-Regierung mit ihrem Druck auf Venezuela Maduro zum Rücktritt zwingen wolle. "Wenn er sich hart zeigt, wird es das letzte Mal sein, dass er sich jemals hart zeigen kann", fügte Trump an. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte sich zuvor ähnlich geäußert. "Wir beschränken uns nicht darauf, diese Schiffe abzufangen, sondern senden auch die Botschaft an die Welt, dass die illegalen Aktivitäten von Maduro nicht tolerierbar sind und er gehen muss", sagte Noem am Montag.

Enger Verbündeter unter Druck Der zunehmende Druck auf Venezuela trifft auch einen alten Verbündeten des Regimes in Caracas: Kuba. Die sozialistische Insel wird nämlich seit Jahrzehnten mit billigem Öl aus Venezuela versorgt und dadurch wirtschaftlich über Wasser gehalten. Zu Spitzenzeiten, unter Venezuelas Ex-Präsident Hugo Chávez, erhielt der krisengebeutelte Staat bis zu 100.000 Barrel pro Tag. Zwar ist Venezuelas Ölproduktion unter Maduro stark zurückgegangen – von knapp drei Millionen Barrel täglich vor 20 Jahren auf heute rund eine Million. Entsprechend reduzierten sich auch die Lieferungen nach Kuba: 2025 lagen sie bei etwa 27.000 Barrel pro Tag. Dennoch deckt venezolanisches Öl Experten zufolge weiterhin rund die Hälfte von Kubas Ölimportdefizit oder etwa ein Viertel des gesamten Bedarfs. Es wird für die Stromerzeugung, als Treibstoff, sowie in Industrie und Landwirtschaft eingesetzt. Ein Teil des Rohöls wird zudem weiterverkauft, vor allem an China. Die Erlöse bringen der sozialistischen Regierung in Havanna dringend benötigte Devisen. Auch die „Skipper“ sollte nach Recherchen der New York Times ursprünglich nach Asien weiterfahren. Ein Wegfall des venezolanischen Öls hätte entsprechend dramatische Folgen für die größte Insel der Karibik. Der Ökonom Jorge Piñón warnt im Wall Street Journal vor dem wirtschaftlichen „Kollaps“.

Schwere Wirtschaftskrise Schon jetzt hat Kuba große Schwierigkeiten, ausreichend Öl (etwa aus Mexiko oder dem verbündeten Russland) zu beschaffen, um seine angeschlagene Wirtschaft und das marode Stromnetz zu betreiben. Das Land steckt inzwischen in der tiefsten Krise seit der Revolution von 1959. Blackouts, die 18 Stunden oder länger am Tag dauern können, sind längst Alltag. US-Sanktionen, strukturelle Ineffizienz, der Einbruch des Tourismus und weitverbreitete Korruption verschärfen die wirtschaftliche Not weiter. Die Folgen für die Bevölkerung sind verheerend: Die Lebensbedingungen werden immer prekärer, die Inflation galoppiert davon, der kubanische Peso ist abgestürzt. Die Lebenserhaltungskosten sind heute praktisch nur noch für jene Menschen tragbar, die Überweisungen aus dem Ausland erhalten. Fast 90 Prozent der Kubaner leben inzwischen in extremer Armut.

Versorgungsengpässe betreffen nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens: von Nahrungsmitteln bis zu Medikamenten. Bildungsstätten und Krankenhäuser befinden sich in katastrophalem Zustand. Kurz: „Kuba steht kurz vor einer humanitären Krise. (...) Millionen Menschen leben von nur einer Mahlzeit pro Tag“, analysiert Emilio Morales vom Thinktank Cubasiglo21. In den vergangenen fünf Jahren hat rund ein Viertel der Bevölkerung das Land verlassen – das sind mehr als 2,7 Millionen Menschen.