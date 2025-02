Trump will Russland wieder in G7-Gruppe: Für Frankreich "unvorstellbar"

Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot lehnt die von US-Präsident Donald Trump angeregte Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der G7-Staaten zum jetzigen Zeitpunkt ab. "Heute ist das unvorstellbar", sagte Barrot am Sonntag dem französischen Sender LCI. In der G7-Gruppe seien die "großen und fortschrittlichsten Demokratien" vereint. Russland verhalte sich aber "immer weniger wie eine Demokratie", sagte der französische Außenminister.