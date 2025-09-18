Trump vs. Cook: Showdown vor dem Supreme Court

Die US-Regierung will die von US-Präsident Donald Trump angestrebte Entlassung der Notenbank-Gouverneurin Lisa Cook mithilfe des Obersten Gerichtshofs durchsetzen.

Das Justizministerium beantragte dazu am Donnerstag beim Supreme Court die Aufhebung einer einstweiligen Verfügung eines untergeordneten Gerichts. Diese Verfügung hindert den Republikaner Trump bisher daran, die von seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden ernannte Cook aus dem Amt zu entfernen.