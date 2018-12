Trump und die USA: Ungebremst in die Isolation

Noch herrscht völlige Unklarheit über Mattis’ Nachfolger. Doch auf welchem Kurs die US-Außenpolitik in nächster Zeit steuern wird, machte Trump schon am Freitag in seinem Lieblingsmedium Twitter deutlich. Dort kramte er die alten Sprüche aus dem Wahlkampf wieder hervor. Es müsse endlich damit Schluss sein, dass Amerika Millionen von Dollar und die Leben seiner Soldaten in Syrien opfere. Das einzige Ziel seiner Präsidentschaft in der Region, die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu besiegen, sei ohnehin erreicht.

Mit noch mehr Nachdruck als zuvor, nimmt sich Trump seines Lieblingsthemas an, dem Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko. Nichts anderes würde so gut dem Schutz des Landes dienen, twitterte er, „das ist eine Tatsache seit Jahrtausenden. Das ist wie das Rad, es gibt nichts Besseres.“