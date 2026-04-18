Trump: Werden bald interessante UFO-Dokumente veröffentlichen

US-Präsident Donald Trump hat die baldige Veröffentlichung von Regierungsdokumenten zu unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) angekündigt. "Wir haben viele sehr interessante Dokumente gefunden, und die ersten Veröffentlichungen werden sehr, sehr bald beginnen", sagte Trump am Freitag vor Anhängern bei einer Veranstaltung der konservativen Organisation Turning Point USA.

Trump hatte die US-Behörden im Februar angewiesen, mit der Freigabe von Regierungsakten zu UFOs und möglichem außerirdischem Leben zu beginnen. Er begründete dies mit einem großen öffentlichen Interesse an dem Thema.