Trump: Werden bald interessante UFO-Dokumente veröffentlichen
US-Präsident Donald Trump hat die baldige Veröffentlichung von Regierungsdokumenten zu unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) angekündigt. "Wir haben viele sehr interessante Dokumente gefunden, und die ersten Veröffentlichungen werden sehr, sehr bald beginnen", sagte Trump am Freitag vor Anhängern bei einer Veranstaltung der konservativen Organisation Turning Point USA.
Trump hatte die US-Behörden im Februar angewiesen, mit der Freigabe von Regierungsakten zu UFOs und möglichem außerirdischem Leben zu beginnen. Er begründete dies mit einem großen öffentlichen Interesse an dem Thema.
Zuvor hatte Trump dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama vorgeworfen, geheime Informationen unrechtmäßig weitergegeben zu haben, als dieser in einem Interview sagte, Außerirdische seien "real". Obama stellte später klar, er habe während seiner Amtszeit keine Beweise für außerirdischen Kontakt gesehen, die statistische Wahrscheinlichkeit für Leben anderswo im Universum sei jedoch hoch.
Trump selbst hat erklärt, er habe keine Beweise für Außerirdische gesehen und sei sich über deren Existenz unsicher. Einem Pentagon-Bericht aus dem Jahr 2024 zufolge haben Untersuchungen der US-Regierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Beweise für außerirdische Technologie erbracht. Die meisten Sichtungen seien falsch identifizierte gewöhnliche Objekte und Phänomene.
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