Trump trifft Südkoreas Staatschef im April

Im Mittelpunkt der Gespräche mit Trump werden den Angaben zufolge die Allianz zwischen Seoul und Washington sowie die Schaffung eines Friedenssystems auf der koreanischen Halbinsel "durch vollständige Denuklearisierung" stehen. Mit Denuklearisierung ist die atomare Abrüstung Nordkoreas gemeint.

Das Treffen erfolgt in einer Phase zunehmender Unsicherheit nach dem Gipfel zwischen Trump und Kim in Hanoi. Beide Seiten konnten sich in den zentralen Fragen der Abrüstung Nordkoreas und Gegenleistungen der USA nicht einigen. Die kommunistische Führung in Pjöngjang verlangt die Aufhebung internationaler Sanktionen gegen ihr Land.