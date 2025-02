Trump stellt Zölle auf Auto-Importe "rund um 2. April" in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle auf Auto-Importe f ür Anfang April in Aussicht gestellt. Auf die Frage, wann er sich eine Bekanntgabe der Maßnahme vorstellen könnte, sagte Trump am Freitag: "Vielleicht rund um den 2. April". Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Trump hatte am Donnerstag ein Dokument zur Vorbereitung sogenannter reziproker Zölle unterzeichnet. Er hält die USA im Handel mit anderen Ländern für benachteiligt.

Trump zielt mit seiner Zollpolitik besonders auch auf die EU. So sagte der US-Präsident, die EU sei in ihrer Handelspolitik "absolut brutal". Die EU erhebt bei der Einfuhr von Autos aus den USA zehn Prozent Zoll, die USA verlangen bisher 2,5 Prozent. Allerdings sind die US-Zölle auf andere Produkte, etwa auf leichte Nutzfahrzeuge, deutlich höher. Auch sind mehr US-Produkte beim Import in die EU gänzlich zollbefreit als EU-Produkte bei Einfuhr in die USA.