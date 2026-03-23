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US-Präsident Donald Trump hat auf dem Gelände des Weißen Hauses eine Statue von Christoph Kolumbus aufstellen lassen. Es ist der jüngste Versuch, die Darstellung der US-amerikanischen Geschichte und Kultur umzugestalten. Der Kampf gegen eine von Trump als "antiamerikanisch" bezeichnete Ideologie umfasste bereits u.a. die Entfernung von Ausstellungen zur Sklaverei und die Restaurierung von Statuen der Konföderierten.

Trump: "Erster amerikanischer Held" Diese Maßnahmen könnten laut Bürgerrechtsaktivisten jahrzehntelange soziale Fortschritte zunichtemachen. Während der Black-Lives-Matter-Proteste im Jahr 2020 nach dem Tod von George Floyd entfernten mehrere US-Städte Statuen des italienischen Seefahrers, dessen von Spanien finanzierte Reisen ab den 1490er-Jahren den Weg für die Eroberung Amerikas durch Europa ebneten. Floyds Tod führte weltweit zu einer Neubewertung der Kolonialzeit und des Erbes der Sklaverei. Trump bezeichnete Kolumbus in einem am Sonntag veröffentlichten Brief als "den ersten amerikanischen Helden und einen der tapfersten und visionärsten Männer, die je auf Erden gelebt haben". Aktivisten kritisierten dagegen die heroisierende Darstellung von Kolumbus und argumentierten, dass diese seine Grausamkeit gegenüber den indigenen Völkern Amerikas verharmloste oder ignorierte.