Trumps Geburtstag: Bis zu sieben Käfigkämpfe im Weißen Haus

Zum 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump am 14. Juni sind offenbar bis zu sieben Käfigkampf-Veranstaltungen im Weißen Haus geplant.

Den Kämpfen der Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) sollten bis zu 4.000 Zuschauer beiwohnen, sagte Ari Emanuel, Vorstandschef der TKO Group, die unter anderem den US-Kampfsportverband UFC verwaltet, am Freitag im US-Sportsender ESPN.