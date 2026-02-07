Trumps Geburtstag: Bis zu sieben Käfigkämpfe im Weißen Haus
Zusammenfassung
- Bis zu sieben MMA-Käfigkampf-Veranstaltungen sind zum 80. Geburtstag von Donald Trump im Weißen Haus geplant.
- Bis zu 4.000 Zuschauer sollen den Kämpfen beiwohnen, organisiert von UFC-Chef Dana White.
- Trump ist regelmäßig Gast bei UFC-Kämpfen und plant weitere Sportevents rund um das Weiße Haus.
Zum 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump am 14. Juni sind offenbar bis zu sieben Käfigkampf-Veranstaltungen im Weißen Haus geplant.
Den Kämpfen der Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) sollten bis zu 4.000 Zuschauer beiwohnen, sagte Ari Emanuel, Vorstandschef der TKO Group, die unter anderem den US-Kampfsportverband UFC verwaltet, am Freitag im US-Sportsender ESPN.
Emanuel fügte an, der UFC-Chef und Trump-Vertraute Dana White arbeite derzeit an der Veranstaltung. Im vergangenen Sommer hatte White Käfigkampf-Veranstaltungen zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA am 4. Juli angekündigt.
Trump regelmäßig bei Käfigkämpfen
Trump besucht häufig MMA-Käfigkämpfe des UFC, bei denen er wie ein Rockstar empfangen wird. Der US-Präsident hat ein Faible für Sportveranstaltungen in und um das Weiße Haus: Für die Tage vom 21. bis 23. August hat er ein Rennen der in den USA beliebten IndyCar-Serie in den Straßen von Washington initiiert.
