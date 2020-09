Trump spannt nun auch das US-Höchstgericht vor Wahlkampf-Karren

„Unglücklicherweise gibt es eine wachsende linksradikale Bewegung, die das Prinzip der Gleichbehandlung vor dem Gesetz ablehnt“, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Diese "radikale Linke" wolle das Höchstgericht übernehmen. Der Präsident hatte mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh in seiner ersten Amtszeit zwei Posten am Supreme Court neu besetzen können und so für eine konservative Mehrheit gesorgt.