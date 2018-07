US-Höchstgericht: Liberale zittern um Recht auf Abtreibung

Es ist bereits der zweite Höchstrichter, den Trump in seiner nicht einmal noch zweijährigen Amtszeit bestellen darf, wenn auch nur durch einen schmutzigen Trick der Republikaner: Als der konservative Höchstrichter Anthony Scalia 2016 auf einer texanischen Ranch starb, verweigerte der republikanisch dominierte Senat dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama das Recht, einen Nachfolger für den Supreme Court zu nominieren – in der letztlich berechtigten Hoffnung, dass ihr Kandidat Donald Trump die Wahlen gewinnen würde. Die Begründung damals: In einem Wahljahr sollte der Präsident keinen Richter mehr ernennen, sondern warten, bis die Wähler entschieden haben.

Höchstgericht immer bedeutender

Während also Obama keinen konservativen Richter durch einen liberalen ersetzen konnte, wird Trump nun den Supreme Court nach rechts rücken und die „Swing Vote“ Kennedy durch einen stramm konservativen Richter ersetzen. Für die USA könnte das weitreichende Konsequenzen haben, der Supreme Court wird im gespaltenen Amerika immer bedeutender und trifft oft weitreichendere Entscheidungen als der Präsident selbst – eben zum Beispiel die "Ehe für alle".

Nun zittert das liberale Amerika sogar um das Recht für Abtreibung. Die Entscheidung des Falles Roe v. Wade aus dem Jahr 1973, die den Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten legalisierte, könnte noch einmal aufgerollt und aufgehoben werden. „Abtreibung wird in weiten Teilen der USA bald illegal sein“, warnte ein Rechtsexperte auf CNN: "Roe v Wade ist tot."

Kann Senat Trumps Entscheidung blockieren?

Die vage Hoffnung der demokratischen Partei: Dass auch heuer ein Wahljahr ist und damit das Repräsentantenhaus und Teile des Senats im November neu gewählt werden. Natürlich ist bei den Republikanern nun keine Rede mehr davon, die Nominierung bis nach den Wahlen aufzuschieben. Aber die konservative Partei hat nur eine Mehrheit von 50 zu 49 im Senat, weil der an Krebs erkrankte John McCain bei einer Abstimmung nicht anwesend sein wird. Die Demokraten müssten also einen republikanischen Senator auf ihre Seite ziehen – und sicherstellen, dass alle Demokraten gegen Trumps Kandidaten stimmen.

Ihre größte Chance sind die beiden Senatorinnen Susan Collins und Lisa Murkowski; Republikanerinnen, die für das Recht auf Abtreibung sind. Collins hat bereits angedeutet, dass sie gegen einen Kandidaten stimmen würde, der Abtreibung ablehnt. Das Problem der Demokraten ist: Drei ihrer eigenen Senatoren haben Trumps ersten Höchstrichter Neil Gorsuch mitgewählt - sie stammen aus konservativen Staaten und wollen dort auch wiedergewählt werden. Dazu kommt: Um die Postenvergabe langfristig zu blockieren, müssten die Demokraten bei den Wahlen im November die Mehrheit im Senat erobern – und auch das ist alles andere als sicher.

Es könnte sein, dass das nicht einmal noch der letzte Sitz im Supreme Court ist, über den Trump entscheidet. Und es sind zwei liberale, von Bill Clinton ernannte Richter, die am ältesten sind: Die in Anlehnung an den erschossenen Rapper „The Notorious RBG“ genannte Ruth Bader-Ginsberg ist 85 Jahre alt, Stephen Breyer wird im August 80 Jahre alt.