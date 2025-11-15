Trump senkt Zölle auf Lebensmittel – auch Rindfleisch und Kaffee

US-Präsident Donald Trump hat angesichts wachsender Sorgen über hohe Lebensmittelpreise die Zölle auf mehr als 200 Produkte wie Kaffee, Rindfleisch und Bananen ausgesetzt. Die am Freitag verkündeten Ausnahmen stellen eine deutliche Kehrtwende in Trumps Politik dar, der lange darauf bestanden hatte, dass seine flächendeckenden Einfuhrzölle die Inflation nicht anheizen.

Die Demokraten hatten zuletzt bei Wahlen in Bundesstaaten und Städten eine Reihe von Siegen errungen, bei denen die wachsende Sorge der Wähler über die Lebenshaltungskosten ein zentrales Thema war. Trump sagte am Freitag, weitere Lockerungen seien wohl nicht nötig.

Die Preise für Kaffee und andere Lebensmittel würden infolge der jüngsten Ausnahmen fallen. "Die Kaffeepreise waren etwas hoch, jetzt werden sie in Kürze niedrig sein", sagte er. Zudem stellte Trump eine Zahlung von 2.000 Dollar für Amerikaner mit niedrigem und mittlerem Einkommen in Aussicht, die aus den Zolleinnahmen finanziert werden solle.