Trump: Russland sollte wieder zu G-7-Staaten dazustoßen

US-Präsident Donald Trump hat sich für eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der führenden Industrienationen ausgesprochen. Moskau solle der G-7-Gruppe wieder angehören, erklärte Trump am Freitag, kurz bevor die G-7-Staaten zu ihrem Gipfeltreffen in Kanada zusammenkamen. Russland war im Zuge des Konflikts um die Ukraine vor vier Jahren aus der Gruppe der G-8-Staaten ausgeschlossen worden.

Italien pflichtet Trump bei

Trump rief seine Amtskollegen aus den anderen sechs G-7-Staaten dazu auf, Russland wieder in das Format aufzunehmen. "Sie haben Russland ausgeschlossen, sie sollten Russland wieder aufnehmen. Denn wir sollten Russland wieder am Verhandlungstisch haben", so Trump. Der neue italienische Regierungschef Giuseppe Conte pflichtete Trump bei.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow reagierte umgehend auf die Äußerungen des US-Präsidenten: "Russland konzentriert sich auf andere Formate als die G-7", sagte Peskow laut dem russischen Nachrichtenportal Sputnik, das Washington als Propaganda-Arm des Kreml im Ausland betrachtet.