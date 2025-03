Putin und Trump vereinbaren "Frieden im Schwarzen Meer"

Russland und die USA haben sich nach Angaben aus dem Weißen Haus darauf verständigt, eine sichere Navigation im Schwarzen Meer möglich zu machen. Zudem habe man sich auf Maßnahmen geeinigt, um Angriffe auf die Energie-Infrastruktur in Russland und der Ukraine zu stoppen, hieß es am Dienstag in Washington.

Es werde weiterhin Gespräche mit beiden Seiten fördern, um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen. Kurz darauf kündigte die US-Regierung an, erste Sanktionen auf russische Agrarprodukte aufzuheben.

Zuvor hatten US-Vertreter mit russischen und ukrainischen Delegationen getrennt im saudi-arabischen Riad verhandelt. Weder von russischer, noch von ukrainischer Seite lagen dazu Stellungnahmen vor. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor gesagt, Russland analysiere die Ergebnisse der Gespräche in Riad.

Lawrow hatte Inspektionen gefordert

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor ein neues Schwarzmeerabkommen zu Getreidetransporten aus der Ukraine an Bedingungen geknüpft. So wolle Russland eine Inspektion der Schiffe, um sicherzustellen, dass leere Schiffe nicht für Waffenlieferungen genutzt würden, sagte Lawrow am Dienstag. In der Vergangenheit seien zudem Hindernisse beim Export von russischem Getreide und Düngemitteln ein ernstes Problem gewesen, so der russische Außenminister weiter.