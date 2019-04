Trump kündigte baldiges Treffen mit Xi an

US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass er Chinas Staatschef Xi Jinping bald im Weißen Haus empfangen will. Ein solches Treffen könnte ein Anlass sein, um eine mögliche Vereinbarung im Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt zu präsentieren. Trump hatte in der Vergangenheit die Erwartung geäußert, eine solche Einigung bei einer Zusammenkunft mit Xi zu besiegeln. Die nächste Runde der Handelsgespräche soll am Dienstag beginnen. Dazu werden nach früheren Angaben des US-Präsidialamts der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin nach Peking reisen. Chinas Vizeregierungschef Liu He werde anschließend nach Washington reisen, wo es ab dem 8. Mai weitere Verhandlungen geben soll.