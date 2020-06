Trump kündigt Polizeireform an: Fairness, Gerechtigkeit, Sicherheit

„Das übergeordnete Ziel ist, dass wir Recht und Ordnung wollen“, sagte US-Präsident Donald Trump. „Und wir wollen, dass das fair, gerecht und sicher geschieht.“ Trump will nun seine Polizeireform durchsetzen und sich damit aus seinem Umfragetief katapultieren. „Wir werden einige gute Lösungen haben“, sagte Trump und fügte hinzu, dass die meisten Polizisten „großartige Menschen“ seien.

Nun sollen sie besser ausgebildet werden. Wer durch übermäßige Gewaltanwendung auffalle, solle früher entlassen werden. Und auch Sozialarbeiter sollen künftig verstärkt zum Einsatz kommen. In New York wird eine als besonders gewalttätig bekannte Einsatztruppe mit 600 Zivilpolizisten aufgelöst.

Auslöser für die Massenproteste war ein brutaler Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai. Ein weißer Polizist drückte fast neun Minuten lang sein Knie auf den Hals von George Floyd, der starb, weil er nicht mehr atmen konnte. Weiter angeheizt wurden die Proteste, als am Freitag der 27-jährige Afroamerikaner Rayshard Brooks durch zwei Schüsse in den Rücken starb. Die zwei weißen Polizisten hatten ihn angehalten, weil er in der Schlange vor einem Schnellrestaurant im Auto eingeschlafen war. Im Handgemenge entwendete Brooks eine Elektroschockpistole und wurde auf der Flucht erschossen.

Atlantas Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms kündigte am Montag Polizeireformen an. „Beschützer sein, nicht Krieger“. Sie erlasse Verordnungen, um die Gewaltanwendung durch Polizisten auf das Nötigste zu begrenzen. Alle Beamte müssten künftig immer wieder in Deeskalation geschult werden.