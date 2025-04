Es ist eine toxische Mischung: An den Universitäten hat sich die Anti-Israel-Stimmung teilweise radikalisiert, die Trump-Regierung ist zu jeder Hexenjagd motiviert. Unter dem Vorwand, den Antisemitismus zu bekämpfen, nimmt Donald Trump drei der besten Universitäten der Welt in die Mangel. Aktuell ist Harvard betroffen: Neun Milliarden Dollar öffentliche Gelder sind seit Montag „under review“. Es wird de facto geprüft, ob sich die Uni wohl verhält. In dieses Dilemma haben sich die Top-Institute zum Teil selbst manövriert.