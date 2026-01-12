US-Präsident Donald Trump hat den Anspruch der USA auf Grönland erneut bekräftigt. "Ein Abkommen zu schließen ist das Einfachste, aber wir bekommen Grönland, auf die eine oder die andere Weise", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. "Grönland sollte das Abkommen abschließen", weil es nicht wolle, dass Russland oder China die Kontrolle übernähmen, fügte Trump hinzu.

Trump warnt Grönland vor Russland und China Der US-Präsident äußerte sich abschätzig über die Verteidigungsfähigkeit des autonomen dänischen Territoriums. "Sie wissen ja, woraus ihre Verteidigung besteht, zwei Hundeschlitten", sagte Trump. Russland und China hätten dagegen im Meer rund um Grönland Zerstörer und U-Boote. "Wenn wir Grönland nicht nehmen, werden es Russland oder China tun, und das werde ich nicht zulassen", sagte Trump.