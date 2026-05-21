"Nein heißt Nein": Proteste vor neuer US-Vertretung in Grönland

Die Eröffnung einer neuen und größeren diplomatischen Vertretung der USA in Grönland hat am Donnerstag zu Protesten geführt. Hunderte Menschen demonstrierten in der Hauptstadt Nuuk vor dem Konsulat, trugen die rot-weiße Flagge der Insel und Plakate mit der Aufschrift "USA, hört auf damit". Sie skandierten "Nein heißt Nein" und "Grönland gehört den Grönländern".

Der Protest richtet sich gegen das Vorhaben von US-Präsident Donald Trump nach mehr Einfluss auf der Insel, die zu Dänemark gehört. Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen und eine Reihe weiterer Politiker erklärten, sie hätten Einladungen zur Eröffnung der neuen diplomatischen Vertretung abgelehnt.