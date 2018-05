Trump gratuliert Putin zur vierten Amtszeit - und ermahnt Kreml

US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin Glückwünsche zu dessen vierter Amtszeit übermittelt. "Der Präsident gratuliert ihm und blickt hoffnungsvoll auf eine Zeit, in der wir eine gute Beziehung zu Russland haben", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Montag in Washington.

Zugleich ermahnte Washington den Kreml, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu achten. "Die Vereinigten Staaten glauben, dass jeder das Recht hat, gehört zu werden und sich friedlich zu versammeln", sagte Sanders.

Putin war zuvor zum vierten Mal als russischer Präsident vereidigt worden. Am Samstag hatte es in Russland landesweite Proteste gegen Putins erneute Amtseinführung gegeben. Dabei wurden nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation OWD-Info fast 1.600 Demonstranten festgenommen - darunter auch Putins Widersacher Alexej Nawalny. Der Oppositionspolitiker war von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen worden.