Weißes Haus ignoriert Mail-Anfragen bei Angabe von Gender Pronomen

Keine Antwort für Pronomen: Das Weiße Haus reagiert einem Bericht der New York Times zufolge nicht auf Anfragen von Journalistinnen oder Journalisten, die sogenannte Gender Pronomen wie "she/her" ("sie/ihr") in ihren Mail-Signaturen verwenden.

Es sei ein politischer Grundsatz, dass das Weiße Haus Reportern nicht antworte, die Pronomen in ihren Signaturen hätten, schrieb Pressesprecherin Karoline Leavitt demnach einem Reporter der Zeitung. Der Artikel der New York Times wurde von einem Social-Media-Team des Weißen Hauses auf der Plattform X gepostet.

Pronomen als Ausdruck der Solidarität

In sozialen Medien oder auch in E-Mail-Signaturen, in denen etwa Telefonnummer oder kurze Angaben zu dem Versender stehen, ist es nicht unüblich, "Gender Pronouns", also Personalpronomen, anzugeben. Die Bewegung stammt aus den USA. Gender bezeichnet das soziale Geschlecht – im Unterschied zum biologischen Geschlecht.

Wenn etwa Influencerinnen hinter ihren Namen in Klammern beispielsweise "she/her" angeben (also "sie/ihr"), zeigen sie Solidarität mit Transmenschen und Non-binären Menschen, die sich so nicht für Pronomen wie "they/them" erklären müssen. Transmenschen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Non-binäre Menschen haben weder eine männliche noch eine weibliche Geschlechtsidentität.