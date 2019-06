Trump brüskiert May - und trifft Brexit-Scharfmacher Farage

US-Präsident Donald Trump hat sich während seines Staatsbesuchs in Großbritannien auch mit dem Chef der neuen Brexit-Partei, Nigel Farage, getroffen. „Gutes Treffen mit Präsident Trump - er glaubt wirklich an den Brexit und ihm gefällt seine Reise nach London“, so Farage am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Die beiden waren in der Residenz des US-Botschafters in London zusammengekommen. Die neue Brexit-Partei wurde in Großbritannien aus dem Stand heraus stärkste Kraft bei der Europawahl.